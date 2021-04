Juventus | maxi-multa in arrivo per McKennie | coinvolti anche Arthur e Dybala

(Di sabato 3 aprile 2021) Lanon sta di certo affrontando una stagione da sogno. I bianconeri sono bersaglio di critiche da diversi mesi e, ultimamente, dopo l’eliminazione arrivata contro il Porto e la pesantissima sconfitta contro il Benevento, la situazione è diventata quasi preoccupante. In un momento così nero per la ‘Vecchia Signora’ ci hanno pensato Westona peggiorare le cose. Negli ultimi giorni il centrocampista americano e i suoi compagni di squadra hanno organizzato un festino all’interno dell’abitazione dell’ex Schalke 04. E ora le conseguenze sono piuttosto gravi., non solotorneranno contro il Napoli Organizzare un festino in questo periodo, durante una pandemia ...

Advertising

Jody70585078 : RT @Libero_official: #Juventus pronta a punire ulteriormente i tre giocatori al centro della cena proibita a casa #McKennie. Rischia soprat… - Libero_official : #Juventus pronta a punire ulteriormente i tre giocatori al centro della cena proibita a casa #McKennie. Rischia sop… - Paolo_ADP10 : RT @GiuseLatorraca2: Dal racconto del vicino che ha denunciato i 3 calciatori della Juve, leggo: '“Verso le 22.30 sono uscito a portare a s… - pol2187 : RT @GiuseLatorraca2: Dal racconto del vicino che ha denunciato i 3 calciatori della Juve, leggo: '“Verso le 22.30 sono uscito a portare a s… - pol2187 : RT @GiuseLatorraca2: @pistoligno_gol Dal racconto del vicino che ha denunciato i 3 calciatori della Juve, leggo: '“Verso le 22.30 sono usci… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus maxi

Cristiano Ronaldo ai saluti? Rivoluzione -: d'ora in poi punterà sui giovaniMolinaro);Lopez (dal 16' s.t. Martinez), Quagliarella. (Castelazzi, Ichazo, Bovo, Jansson, Silva, Farnerud, Gonzalez, Basha, Amauri). All. Ventura.(4 - 3 - 1 - 2): Buffon; ...Cena a casa McKennie, spogliatoio sconcertato dalla reazione Juve: maxi-multa per Dybala. vedi letture. Pavel Nedved e Fabio Paratici non hanno di certo gradito la cena organizzata a casa McKennie con ...E’ gelo tra Dybala e la Juventus. Come si legge sul Corriere dello Sport, la punizione per la festa bandita a casa di McKennie raffredda ulteriormente i rapporti già non idilliaci tra il club ...