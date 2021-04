I Santi di Domenica 4 Aprile 2021 (Di sabato 3 aprile 2021) I Santi DEL GIORNO, 4 Aprileda www.Santiebeati.it PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE – SolennitàLa Pasqua è il culmine della Settimana Santa, è la più grande solennità per il mondo cristiano, e prosegue poi con l’Ottava di Pasqua e con il Tempo liturgico di Pasqua che dura 50 giorni, inglobando la festività dell’Ascensione, fino all’altra solennità della Pentecoste. La Risurrezione è la dimostrazione massima della divinità di Gesù, non uno dei numerosi miracoli fatti nel corso della sua vita pubblica, a beneficio di tante …www.Santiebeati.it/dettaglio/20260 Sant’ ISIDORO DI SIVIGLIA Vescovo e dottore della Chiesa – Memoria Facoltativa560? – 4 Aprile.636Ultimo dei Padri latini, Isidoro di Siviglia (560-636) fu molto letto nel Medioevo, soprattutto per le sue «Etimologie», un’utile “somma” ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 aprile 2021) IDEL GIORNO, 4da www.ebeati.it PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE – SolennitàLa Pasqua è il culmine della Settimana Santa, è la più grande solennità per il mondo cristiano, e prosegue poi con l’Ottava di Pasqua e con il Tempo liturgico di Pasqua che dura 50 giorni, inglobando la festività dell’Ascensione, fino all’altra solennità della Pentecoste. La Risurrezione è la dimostrazione massima della divinità di Gesù, non uno dei numerosi miracoli fatti nel corso della sua vita pubblica, a beneficio di tante …www.ebeati.it/dettaglio/20260 Sant’ ISIDORO DI SIVIGLIA Vescovo e dottore della Chiesa – Memoria Facoltativa560? – 4.636Ultimo dei Padri latini, Isidoro di Siviglia (560-636) fu molto letto nel Medioevo, soprattutto per le sue «Etimologie», un’utile “somma” ...

