I conti della serva e il gioco pericoloso (Di sabato 3 aprile 2021) Da qualche mese si è acceso in Italia un dibattito sull'impennata dei risparmi degl'italiani. Con molti commentatori che si sono allineati allo sport generale di soffiare sul fuoco di problemi distributivi che possono diventare socialmente esplosivi. Un gioco pericoloso; da stoppare prima possibile. Vale forse la pena ricordare che il risparmio è reddito non consumato; e l'aumento dei risparmi può avere quindi due sole origini: un aumento dei redditi e/o una diminuzione dei consumi. Un anno e passa di lockdown dovrebbe aver chiarito che anche chi avrebbe voluto consumare non è stato materialmente in grado d farlo (se non attraverso acquisti online, e infatti il fatturato delle grandi piattaforme di vendita via web è aumentato considerevolmente). L'aumento dei risparmi non è certo dovuto, quindi, ad un aumento del reddito ma ad una forzata compressione ...

