GP Doha MotoGP: show Ducati Pramac in Qualifica (Di sabato 3 aprile 2021) Nel sabato sera del Qatar per il GP di Doha, secondo appuntamento stagionale, va in scena la Qualifica della MotoGP. Grandissime emozioni sul circuito di Losail sin dal Q1, alla fine è il rookie Jorge Martin a prendersi la pole position seguito dal compagno di box Zarco. È doppietta Pramac con Vinales a chiudere la prima fila. Sotto la luna del Qatar potrebbe essere nata una nuova stella, quella dello spagnolo #89 Jorge Martin, pole alla seconda in MotoGP come Stoner e Marquez! Ottima nel complesso la prestazione delle Ducati con 4 moto nelle prime 6 posizioni e un Luca Marini che manca l’accesso in Q2 per soli 2 centesimi. Yamaha ufficiale tiene botta con Vinales e Quartararo tra i primi, delude Morbidelli 10mo, mentre va malissimo a Rossi che partirà dalla 21ma casella alla peggior ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021) Nel sabato sera del Qatar per il GP di, secondo appuntamento stagionale, va in scena ladella. Grandissime emozioni sul circuito di Losail sin dal Q1, alla fine è il rookie Jorge Martin a prendersi la pole position seguito dal compagno di box Zarco. È doppiettacon Vinales a chiudere la prima fila. Sotto la luna del Qatar potrebbe essere nata una nuova stella, quella dello spagnolo #89 Jorge Martin, pole alla seconda income Stoner e Marquez! Ottima nel complesso la prestazione dellecon 4 moto nelle prime 6 posizioni e un Luca Marini che manca l’accesso in Q2 per soli 2 centesimi. Yamaha ufficiale tiene botta con Vinales e Quartararo tra i primi, delude Morbidelli 10mo, mentre va malissimo a Rossi che partirà dalla 21ma casella alla peggior ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? IL ROOKIE MARTIN È IN POLE (?? #QP) ?? Bagnaia primo degli italiani Il resoconto ? - Nicosig1997 : RT @Formula1Co: QUALIFICHE GP DOHA: NASCE LA STELLA MARTIN - ilgladiatore36 : #MotoGP: #DohaGP : Doppietta Pramac #Martin pole Zarco 2 - motomondiale : MotoGP, GP di Doha: prima pole in classe regina per Martin - FrankieCS76 : RT @Formula1Co: QUALIFICHE GP DOHA: NASCE LA STELLA MARTIN -