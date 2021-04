Football Team – Rivera: “Ryan Fitzpatrick è il QB n. 1, però…” (Di sabato 3 aprile 2021) Ron Rivera non vuole commettere gli stessi errori della stagione 2020, per quanto riguarda il reparto quarterback. Alla sua prima stagione a Washington, l’ex Head Coach dei Panthers ha puntato tutto su Dwayne Haskins, che però non si è rivelato l’uomo giusto, e non ha tenuto conto della ritrovata condizione di Alex Smith e delle potenzialità di Taylor Heinicke. Per questo motivo, nonostante abbia espressamente detto che Fitzpatrick sarà il QB 1 del Football Team, Rivera ha annunciato che ci sarà più competizione per la titolarità. Fitzpatrick QB 1 di Washington: cosa ne pensa Ron Rivera? “È un grande veterano,” – ha detto Rivera in conferenza stampa – “ha lavorato con molti altri quarterback, anche molto giovani, e ha fatto parte di diversi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021) Ronnon vuole commettere gli stessi errori della stagione 2020, per quanto riguarda il reparto quarterback. Alla sua prima stagione a Washington, l’ex Head Coach dei Panthers ha puntato tutto su Dwayne Haskins, che però non si è rivelato l’uomo giusto, e non ha tenuto conto della ritrovata condizione di Alex Smith e delle potenzialità di Taylor Heinicke. Per questo motivo, nonostante abbia espressamente detto chesarà il QB 1 delha annunciato che ci sarà più competizione per la titolarità.QB 1 di Washington: cosa ne pensa Ron? “È un grande veterano,” – ha dettoin conferenza stampa – “ha lavorato con molti altri quarterback, anche molto giovani, e ha fatto parte di diversi ...

