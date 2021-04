Fiorentina, Ribery si scusa per l’espulsione: “Mi spiace avervi lasciati soli” (Di sabato 3 aprile 2021) “Ragazzi, mi dispiace avervi lasciato soli, non volevo entrare male e mi sono già scusato“. Queste le parole con cui Franck Ribery si è scusato, tramite un post su Twitter, con i compagni di squadra per l’espulsione rimediata nei primi minuti del secondo tempo della sfida di campionato fra Genoa e Fiorentina, terminata in parità sull’1-1. “Avete combattuto fino alla fine e siete stati molto bravi ed attenti. Avanti così” ha aggiunto il giocatore viola. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) “Ragazzi, mi dilasciato, non volevo entrare male e mi sono giàto“. Queste le parole con cui Francksi èto, tramite un post su Twitter, con i compagni di squadra perrimediata nei primi minuti del secondo tempo della sfida di campionato fra Genoa e, terminata in parità sull’1-1. “Avete combattuto fino alla fine e siete stati molto bravi ed attenti. Avanti così” ha aggiunto il giocatore viola. SportFace.

