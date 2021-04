Covid, Meloni: 'Draghi sbaglia come Conte, continuano gli stessi errori' (Di sabato 3 aprile 2021) 'Sulla pandemia si continuano a fare gli stessi errori di sempre e il governo Draghi persevera nella strategia fallimentare adottata fin dall'inizio dell'emergenza Covid'. Lo dice la leader di FdI ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 aprile 2021) 'Sulla pandemia sia fare glidi sempre e il governopersevera nella strategia fallimentare adottata fin dall'inizio dell'emergenza'. Lo dice la leader di FdI ...

Advertising

NazzarenoMi : RT @MediasetTgcom24: Covid, Meloni: 'Draghi sbaglia come Conte, continuano gli stessi errori' #giorgiameloni - petregiamp : RT @MediasetTgcom24: Covid, Meloni: 'Draghi sbaglia come Conte, continuano gli stessi errori' #giorgiameloni - Andyphone : RT @MediasetTgcom24: Covid, Meloni: 'Draghi sbaglia come Conte, continuano gli stessi errori' #giorgiameloni - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Meloni: 'Draghi sbaglia come Conte, continuano gli stessi errori' #giorgiameloni - GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Meloni: 'Draghi sbaglia come Conte, continuano gli stessi errori' #giorgiameloni -