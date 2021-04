Classifica ATP, 10 italiani tra i top100! Solo la Francia fa meglio (Di sabato 3 aprile 2021) L’Italia del tennis sta vivendo un momento magico e da lunedì 5 aprile avrà ben 10 giocatori tra i primi 100 del ranking ATP, la Classifica mondiale stilata settimanalmente dal massimo organo professionistico. Si tratta di numeri da capogiro che proiettano la nostra Nazione ai vertici globali di questo sport: soltanto la Francia ha più giocatori (11) tra i migliori 100. Jannik Sinner si sta rendendo protagonista di una meravigliosa cavalcata al Masters 1000 di Miami, domenica 4 aprile affronterà in finale il polacco Hubert Hurkacz e attualmente è numero 21 al mondo, in caso di vittoria si isserebbe al numero 14, ovvero tra Matteo Berrettini (numero 10) e Fabio Fognini (17). Appena più dietro si trova Lorenzo Sonego (34), poi più distaccato Stefano Travaglia (68). A completare il quadro dei nostri “magnifici 10” sono Salvatore Caruso (87), Lorenzo ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) L’Italia del tennis sta vivendo un momento magico e da lunedì 5 aprile avrà ben 10 giocatori tra i primi 100 del ranking ATP, lamondiale stilata settimanalmente dal massimo organo professionistico. Si tratta di numeri da capogiro che proiettano la nostra Nazione ai vertici globali di questo sport: soltanto laha più giocatori (11) tra i migliori 100. Jannik Sinner si sta rendendo protagonista di una meravigliosa cavalcata al Masters 1000 di Miami, domenica 4 aprile affronterà in finale il polacco Hubert Hurkacz e attualmente è numero 21 al mondo, in caso di vittoria si isserebbe al numero 14, ovvero tra Matteo Berrettini (numero 10) e Fabio Fognini (17). Appena più dietro si trova Lorenzo Sonego (34), poi più distaccato Stefano Travaglia (68). A completare il quadro dei nostri “magnifici 10” sono Salvatore Caruso (87), Lorenzo ...

