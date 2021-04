Ciclismo, Classiche del Nord 2021: calendario, date, orari, tv e streaming (Di sabato 3 aprile 2021) Per ogni appassionato di Ciclismo, la stagione delle Classiche del Nord è da sempre uno dei momenti più affascinanti e ricchi di spettacolo della stagione. A maggior ragione quest’anno, con il calendario che torna ad una conformazione più tradizionale dopo gli sconvolgimenti del 2020. Una serie di grandi corse, con tre Monumento a spiccare su tutte le altre: si inizia a fare sul serio il 28 marzo con la Gent-Wevelgem, che anticipa di una settimana il Giro delle Fiandre. Sui muri fiamminghi la Pasqua si preannuncia già incandescente. Una settimana dopo ecco la Parigi-Roubaix, al momento confermata nonostante le difficoltà legate al Covid. La seconda parte del mese di aprile sarà invece dedicata al Trittico delle Ardenne, che in una settimana vede andare in scena come sempre tre corse dal grande fascino e prestigio. ... Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Per ogni appassionato di, la stagione delledelè da sempre uno dei momenti più affascinanti e ricchi di spettacolo della stagione. A maggior ragione quest’anno, con ilche torna ad una conformazione più tradizionale dopo gli sconvolgimenti del 2020. Una serie di grandi corse, con tre Monumento a spiccare su tutte le altre: si inizia a fare sul serio il 28 marzo con la Gent-Wevelgem, che anticipa di una settimana il Giro delle Fiandre. Sui muri fiamminghi la Pasqua si preannuncia già incandescente. Una settimana dopo ecco la Parigi-Roubaix, al momento confermata nonostante le difficoltà legate al Covid. La seconda parte del mese di aprile sarà invece dedicata al Trittico delle Ardenne, che in una settimana vede andare in scena come sempre tre corse dal grande fascino e prestigio. ...

