Chi è Silvia Verdone, moglie di Christian De Sica e sorella di Carlo (Di sabato 3 aprile 2021) Carlo Verdone e Christian De Sica si sono conosciuti tra i banchi di scuola e sono diventati subito amici, fino al giorno in cui il figlio del celeberrimo Vittorio non ha visto Silvia. La sorella minore di Verdone, infatti, conquistò subito il cuore di De Sica, che cominciò a corteggiarla con il disappunto dell'amico. Alla fine, vennero alle mani; a spuntarla, tuttavia, fu proprio Christian: Silvia Verdone, infatti, è ormai da più di 40 anni la moglie di De Sica. Il matrimonio è infatti avvenuto nel 1980, e nel 1983 e nel 1987 sono nati i figli della coppia, Brando e Maria Rosa. Il loro è un rapporto tanto riservato quanto vero e profondo. Di lei, De ...

