Causio: «Alla Juventus servirebbe un centrocampista come Pirlo» (Di sabato 3 aprile 2021) Franco Causio, ex giocatore della Juve, ha rilasciato un’intervista nel giorno del derby della Mole contro il Torino. Le sue parole Intervistato da La Stampa, Franco Causio ha espresso il suo parere su alcuni temi d’attualità in casa Juve. Queste le parole dell’ex bianconero. RONALDO-DIPENDENTE – «È la ciliegina sulla torta, da solo non vince le partite. Se è capocannoniere, è perché la squadra lo aiuta». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 PIU’ LACUNE – «Il centrocampo, poche scelte. Ramsey è spesso fuori, Bentancur è appena tornato dopo il Covid, Arthur e McKennie non danno garanzie totali. Chi servirebbe? Pirlo, con lui in mezzo sarebbe tutto diverso». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Franco, ex giocatore della Juve, ha rilasciato un’intervista nel giorno del derby della Mole contro il Torino. Le sue parole Intervistato da La Stampa, Francoha espresso il suo parere su alcuni temi d’attualità in casa Juve. Queste le parole dell’ex bianconero. RONALDO-DIPENDENTE – «È la ciliegina sulla torta, da solo non vince le partite. Se è capocannoniere, è perché la squadra lo aiuta». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 PIU’ LACUNE – «Il centrocampo, poche scelte. Ramsey è spesso fuori, Bentancur è appena tornato dopo il Covid, Arthur e McKennie non danno garanzie totali. Chi, con lui in mezzo sarebbe tutto diverso». Leggi su Calcionews24.com

