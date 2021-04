Bologna-Inter 0-1, Conte mette le mani sullo scudetto (Di domenica 4 aprile 2021) L'Inter vince e va a più 8 sul Milan secondo, con una partita ancora da recuperare. A Bologna la risolve il solito Lukaku, che, dopo una respinta di Ravaglia su un suo colpo di testa proprio del belga, la appoggia comodamente col destro in rete. Un'Inter che va a folate, senza avere mai il dominio totale del gioco ma che quando riesce a distendersi fa paura. Salvo sconvolgimenti, e considerata anche la gara che i nerazzurri devono recuperare col Sassuolo (mercoledì prossimo a San Siro), a nove giornate dal termine la storia di questo campionato sembra ormai scritta.Pericolosa incursione di Soriano al 9’, larga non di molto la punizione di Eriksen, al 31’ i nerazzurri passano: cross dalla sinistra di Bastoni, colpo di testa di Lukaku deviato sul palo da Ravaglia, il facile tap-in vincente (sulla linea di porta) è ancora del centravanti ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 4 aprile 2021) L'vince e va a più 8 sul Milan secondo, con una partita ancora da recuperare. Ala risolve il solito Lukaku, che, dopo una respinta di Ravaglia su un suo colpo di testa proprio del belga, la appoggia comodamente col destro in rete. Un'che va a folate, senza avere mai il dominio totale del gioco ma che quando riesce a distendersi fa paura. Salvo sconvolgimenti, e considerata anche la gara che i nerazzurri devono recuperare col Sassuolo (mercoledì prossimo a San Siro), a nove giornate dal termine la storia di questo campionato sembra ormai scritta.Pericolosa incursione di Soriano al 9’, larga non di molto la punizione di Eriksen, al 31’ i nerazzurri passano: cross dalla sinistra di Bastoni, colpo di testa di Lukaku deviato sul palo da Ravaglia, il facile tap-in vincente (sulla linea di porta) è ancora del centravanti ...

