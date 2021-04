Bianco, rosso e Verdone: la reazione di Alberto Sordi al personaggio di Furio (Di sabato 3 aprile 2021) Durante la proiezione di Bianco, rosso e Verdone a casa di Sergio Leone Alberto Sordi rimase estremamente impressionato dal personaggio di Furio. Bianco, rosso e Verdone, un film del 1981 diretto e interpretato da Carlo Verdone, fu proiettato a casa di Sergio Leone prima di uscire nelle sale cinematografiche di tutta Italia e Alberto Sordi, terminata la proiezione, saltò in piedi per congratularsi con Carlo Verdone. Sembra che Leone, produttore della pellicola, non amasse molto il carattere di Furio: pensava addirittura che non facesse affatto ridere e che risultasse antipatico. Al fine di testare la riuscita del ... Leggi su movieplayer (Di sabato 3 aprile 2021) Durante la proiezione dia casa di Sergio Leonerimase estremamente impressionato daldi, un film del 1981 diretto e interpretato da Carlo, fu proiettato a casa di Sergio Leone prima di uscire nelle sale cinematografiche di tutta Italia e, terminata la proiezione, saltò in piedi per congratularsi con Carlo. Sembra che Leone, produttore della pellicola, non amasse molto il carattere di: pensava addirittura che non facesse affatto ridere e che risultasse antipatico. Al fine di testare la riuscita del ...

