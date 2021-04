Ascolti Tv 2 aprile: Papa Francesco a 5 milioni con la Via Crucis. Bonolis in replica parte dopo e fa 2,9 mln. Il film di Rai2 precede Le Iene e Zoro (Di sabato 3 aprile 2021) Ascolti, venerdì santo: l’anno scorso il rito officiato nel pieno della pandemia aveva raccolto quasi 8 milioni di spettatori. La sera del venerdì santo – il 2 di aprile – con Papa Francesco su Rai1 col rito della Via Crucis e tanti film intonati alla giornata, su Nove andava ancora in onda in replica Maurizio Crozza per il caso di covid all’interno della produzione di Nove. Su Canale5 c’era un’altra replica di Ciao Darwin, su Rai2 c’era il il titolo drammatico Quel che veramente importa, su Rai3 il docufilm di Domenico Iannaccone, l’Odissea, e su Rete4 Il re dei re. E poi c’erano Le Iene e Diego Bianchi a completare il quadro. Questa è stata la graduatoria delle generaliste in prima ... Leggi su tvzoom (Di sabato 3 aprile 2021), venerdì santo: l’anno scorso il rito officiato nel pieno della pandemia aveva raccolto quasi 8di spettatori. La sera del venerdì santo – il 2 di– consu Rai1 col rito della Viae tantiintonati alla giornata, su Nove andava ancora in onda inMaurizio Crozza per il caso di covid all’interno della produzione di Nove. Su Canale5 c’era un’altradi Ciao Darwin, suc’era il il titolo drammatico Quel che veramente importa, su Rai3 il docudi Domenico Iannaccone, l’Odissea, e su Rete4 Il re dei re. E poi c’erano Lee Diego Bianchi a completare il quadro. Questa è stata la graduatoria delle generaliste in prima ...

