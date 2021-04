Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2021 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 aprile 2021)2 APRILEORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA PROBLEMI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRAFIUMNICINO E VIA DEL MARE. QUALCHE RALLENTAM,ENTO PER TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO. CAMBIAMO ARGOMENTO, DAL 7 APRILE SARANNO DI NUOVO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLAIN COLLABORAZIONE CONSERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC. LE PRINCIPALI NOVITA’, SI AGGIUNGE AL SERVIZIO LA LINEA S15 CON PARTENZA DA ACILIA E CAPOLINEA A PIRAMIDE/OSTIENSE PER GLI UTENTI DELLA FERROVIA ...