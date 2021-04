Ultime Notizie Roma del 02-04-2021 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 aprile 2021)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Viminale chiede ai per intensificare i controlli in occasione della Pasqua l’attenzione delle forze dell’ordine dovrà essere rivolta alla verifica del rispetto delle misure di contenimento del contagio con particolare riguardo a quelle riguardanti i divieti per gli spostamenti le regioni a te il nuovo monitoraggio Veneto e Campania sperano di diventare arancioni Bolzano torna in rosso scuro sulla mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie in Sardegna sono 13 Comuni da uno fra i quali Ora anche tu la record di vaccinazioni in Italia 28 mila Anzi 280/2000 sposate nelle24 ore ma le regioni Lanciano l’allarme per le dosi che scarseggiano rischio stop nel Lazio se non arriveranno le 120 mila dosi di attrazione che previste ...