Tommaso Zorzi | gli auguri speciali di Aurora Ramazzotti

(Di venerdì 2 aprile 2021) Un’amicizia nata tra i banchi di scuola quella tra. Oggi, nel giorno del compleanno di Tommy che compie 26 anni, arriva una dedica social da parte dell’amica di sempre: “Ci siamo conosciuti che eravamo dei bambini. Fuoco col fuoco, una combinazione astrale, esplosiva, quanto pericolosa”, scrive. “Me ne sono sempre fregata di quello che pensavano gli alti, non ho mai rinunciato alla nostra amicizia, scegliendola giorno dopo giorno anche quando sparivamo dalle nostre vite”. E aggiunge: “Ti ho sempre ammirato e in maniera diametralmente opposta ti ho sempre voluto proteggere. Perché dietro quella pungente ironia c’è un mondo infinito e complesso che ha bisogno di essere protetto. Sono qui, tu lo sai. Tanti, Tommy”, conclude ...

Pierpaolo Pretelli tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi al GF Vip L'esperienza di Pretelli al GF Vip 5 ha rappresentato la "quota romantica" dell'edizione vinta da. Per ben due ...Oggi è il compleanno die gli estimatori lo stanno festeggiando online dalla mezzanotte di oggi. Tra i tanti messaggi pubblici, anche quello dell'ex fidanzato Iconize che ha voluto ugualmente lasciargli un ...Sua mamma, Fariba Tehrani, le ha fatto gli auguri in diretta dall’Isola dei Famosi, ma i fan hanno notato alcuni strani dettagli nella reazione di Ilary Blasi e in quella di Tommaso Zorzi. Cosa ...Tommaso Zorzi riceve gli auguri dell'ex fidanzato Iconize (e non solo...): ecco cosa gli ha scritto la sua migliore amica Aurora Ramazzotti.