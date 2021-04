Striscia la Notizia, scoppia la lite tra le veline: “Ma che ca**o vuoi da me?”, “Io me ne vado!” (Di venerdì 2 aprile 2021) Anche le affiatatissime veline di Striscia la Notizia Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva litigano. Ma andiamo con ordine. Proprio ieri, giovedì 1 aprile, il programma di Antonio Ricci ha pubblicato un video sui social che ritrae le due veline mentre provano stacchetti e coreografie. Qualcosa però va storto. Le due iniziano infatti a battibeccare ed interviene la coreografa che si rivolge soprattutto a Shaila: “Due ore stamattina, non esiste!”. Shaila è stizzita e se la prende con la collega: “Ma che cacchio vuoi da me? Non ho capito“. A questo punto entra in scena Mikaela, che riprende la collega a muso duro: “Cioè hai sbagliato a fare la coreografia e ti stai a lamentare? Sempre a lamentarti“. “La rifacciamo”, prova a dire una collaboratrice dello studio. “Io me ne vado“, risponde Shaila, visibilmente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Anche le affiatatissimedilaShaila Gatta e Mikaela Neaze Silva litigano. Ma andiamo con ordine. Proprio ieri, giovedì 1 aprile, il programma di Antonio Ricci ha pubblicato un video sui social che ritrae le duementre provano stacchetti e coreografie. Qualcosa però va storto. Le due iniziano infatti a battibeccare ed interviene la coreografa che si rivolge soprattutto a Shaila: “Due ore stamattina, non esiste!”. Shaila è stizzita e se la prende con la collega: “Ma che cacchioda me? Non ho capito“. A questo punto entra in scena Mikaela, che riprende la collega a muso duro: “Cioè hai sbagliato a fare la coreografia e ti stai a lamentare? Sempre a lamentarti“. “La rifacciamo”, prova a dire una collaboratrice dello studio. “Io me ne vado“, risponde Shaila, visibilmente ...

