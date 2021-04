Spionaggio: Biot chiede di essere sentito da pm (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr. (Adnkronos) – “chiederemo di essere ascoltati dalla Procura di Roma per dimostrare che il ruolo ricoperto da Walter Biot non dava accesso a documenti di livello strategico, atti che in alcun modo riguardavano la sicurezza dello Stato ”. Così l’avvocato Roberto De Vita, difensore del militare di Marina arrestato dai carabinieri del Ros per Spionaggio. Il legale ha depositato oggi istanza al tribunale del Riesame. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr. (Adnkronos) – “remo diascoltati dalla Procura di Roma per dimostrare che il ruolo ricoperto da Walternon dava accesso a documenti di livello strategico, atti che in alcun modo riguardavano la sicurezza dello Stato ”. Così l’avvocato Roberto De Vita, difensore del militare di Marina arrestato dai carabinieri del Ros per. Il legale ha depositato oggi istanza al tribunale del Riesame. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

