"Sono qui, tu lo sai". Tommaso Zorzi non può essere più felice: il messaggio va dritto al cuore (Di venerdì 2 aprile 2021) Il 2 aprile è una giornata davvero speciale per Tommaso Zorzi. Il vincitore dell'ultima edizione del 'Grande Fratello Vip' compie infatti 26 anni e Sono già in tanti ad averlo inondato di auguri sui social network. Tra i primi a fargli una bellissima dedica ci ha pensato Francesco Oppini: "Auguri amico mio, grato del tuo esserci, fiero di poterci essere. Ti auguro ogni bene". Parole che non hanno fatto altro che piacere all'influencer, emozionato per quel messaggio carico di affetto. Per Tommaso Zorzi l'amicizia creatasi al reality, si è trasformata in molto di più. Tirare fuori tutto il suo amore nei confronti di Francesco Oppini è stata una liberazione. Difatti gli basta la sola vista del suo Francy per commuoversi come se non lo vedesse da anni. Ma alcune ore fa è ...

