Sinner in tv oggi | orario | programma | precedenti con Bautista Agut | proiezioni classifica

(Di venerdì 2 aprile 2021) Janniksfiderà tra poche ore lo spagnolo Robertoper agguantare un posto in finale al Masters 1000 di Miami, che quest’anno è il primo della stagione tennistica visto il rinvio a data ancora ignota del suo “gemello” dell’altra sponda degli Stati Uniti, Indian Wells. Un solo precedente ufficiale tra i due, quello dell’ATP 500 di Dubai, vinto dall’altoatesino per 6-4 3-6 7-5 al termine di un’autentica battaglia di terzo turno. L’italiano cerca di essere il secondo del nostro Paese ad approdare in una finale di un 1000, dopo che Fabio Fognini ci riuscì nel 2019 a Montecarlo battendo Rafael Nadal e, ventiquattr’ore dopo, il serbo Dusan Lajovic. Una vittoria spedirebbeal numero 21 del ranking ATP, ma se dovesse riuscire anche a prendersi l’intero torneo allora diventerebbe numero 14. In caso di ...

Ultime Notizie dalla rete : Sinner oggi

Jannik Sinner ha scalato con una velocità impressionante il ranking ATP attestandosi alla posizione numero 31. Grazie all'exploit ottenuto nel Masters1000 di Miami dove ha raggiunto la semifinale è... Le stelle stanno dalla parte di Jannik Sinner. Che, dopo aver battuto ieri il kazako Bublik e aver centrato la prima semifinale in un Masters 1000 a Miami, scopre che il suo ultimo avversario ...