Sindone, contemplazione del 3 aprile: tutto quello che c'è da sapere

Sabato 3 aprile si tiene la contemplazione della Sindone nel Duomo di Torino. Non è possibile partecipare di persona alla celebrazione. Per questo sono state previste le dirette televisiva e social.

Orari e lingue

La diretta televisiva della contemplazione va in onda per l'Italia dalle 17 alle 18 su TV2000 (canale 28 del digitale terrestre). Per il resto del mondo viene rilanciata via satellite dal Centro Televisivo Vaticano, da Telepace e altre emittenti. Viene offerta la traduzione simultanea in inglese e in spagnolo.

Social

Accanto alla diretta televisiva si ripropone anche quest'anno la condivisione della preghiera del Sabato Santo sui social, a partire dalla pagine Facebook della Sindone (https://www.facebook.com/Sindoneofficial).

