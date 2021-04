Roma | Fonseca | ' Cristante titolare | Veretout in panchina Smalling non è pronto'

(Di venerdì 2 aprile 2021)- Laè pronta a scendere in campo dopo la sosta per le nazionali. La squadra di Pauloè costretta a fare i conti con tanti infortuni e squalifiche. Saranno assenti, Ibanez, ...

Advertising

ilRomanistaweb : #SassuoloRoma, i convocati di #Fonseca: torna #Veretout Il tecnico portoghese ha inserito in lista 21 giocatori pe… - ReteSport : ?? Guarda la conferenza stampa integrale di #Fonseca pre Sassuolo-Roma! ???? #ASRoma #SassuoloRoma - CampioneOmaggio : @MattPetcoke @capitanfooturo Interessante la prima parte di questo articolo - - VoceGiallorossa : ?? @SassuoloUS- @OfficialASRoma, ecco i convocati di @PFonsecaCoach #ASRoma #SassuoloRoma - LAROMA24 : SASSUOLO-ROMA: i convocati di Fonseca. Ok Cristante e Veretout, c'è Pastore #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca

Paulo, tecnico della, ha parlato alla vigilia della gara contro il Sassuolo: ecco le dichiarazioni dell'allenatore ...- Laè pronta a scendere in campo dopo la sosta per le nazionali. La squadra di Pauloè costretta a fare i conti con tanti infortuni e squalifiche. Saranno assenti Smalling, Ibanez, Veretout, ...La Roma è attualmente in una bolla domiciliare per i casi Covid nell’Italia e Fonseca ha ancora diversi indisponibili per infortunio che rendono la trasferta di domani al Mapei contro il Sassuolo ...Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato alla vigilia della gara contro il Sassuolo: ecco le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia ...