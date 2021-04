Puglia | confermata la zona rossa Dal 7 al 12 aprile

(Di venerdì 2 aprile 2021) Laè fra le regioni che, dopo Pasqua, resteranno in. La conferma arriva dall’ordinanza del ministro della Salute. Dal 7 al 12la situazione sarà la seguente: Provincial autonoma di Bolzano, Liguria, Umbria, Lazio, Molise, Basilicata, Sicilia e Sardegnaarancione. Le altre regioni (fra cui appunto la) e la Provincia autonoma di Trento in. L'articolola Dal 7 al 12 proviene da Noi Notizie..

