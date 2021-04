Pronto il primo volo di soli turisti spaziali: al completo l’equipaggio di Insipration4 (Di venerdì 2 aprile 2021) Sarà una prima assoluta per lo spazio, dove finora si sono spinti, in totale, solo sette civili non astronauti professionisti, lanciati in orbita tra il 2001 e il 2009 con otto diversi voli della Soyuz. Leggi anche › Turismo tra le stelle, dalla Puglia si volerà nello Spazio › La NASA lancia una fragranza: Eau de Space, il profumo dello spazio Pronto il primo equipaggio di turisti spaziali ovvero di civili che verranno lanciati in orbita turisti spaziali pronti Ora a riprovare l’ebbrezza dell’assenza di gravità saranno un imprenditore miliardario di 38 anni, una dottoressa 29enne guarita dal cancro, una ... Leggi su iodonna (Di venerdì 2 aprile 2021) Sarà una prima assoluta per lo spazio, dove finora si sono spinti, in totale, solo sette civili non astronauti professionisti, lanciati in orbita tra il 2001 e il 2009 con otto diversi voli della Soyuz. Leggi anche › Turismo tra le stelle, dalla Puglia si volerà nello Spazio › La NASA lancia una fragranza: Eau de Space, il profumo dello spazioilequipaggio diovvero di civili che verranno lanciati in orbitapronti Ora a riprovare l’ebbrezza dell’assenza di gravità saranno un imprenditore miliardario di 38 anni, una dottoressa 29enne guarita dal cancro, una ...

Advertising

amendolaenzo : Presenteremo il Recovery a fine aprile, a giugno sarà pronto il #DigitalGreenCertificate ???????? Ma per una vera integ… - Betaland_it : RT @betalandclover: #DohaGP : #Viñales pronto per il bis a quota 3. Bagnaia a 5,00 nel palinsesto quote #Betaland Ancora assente Marquez c… - betalandclover : #DohaGP : #Viñales pronto per il bis a quota 3. Bagnaia a 5,00 nel palinsesto quote #Betaland Ancora assente Marqu… - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (BMW, quasi pronto lo scooter elettrico CE 04: un primo sguardo al possibile design finale… - gigibeltrame : BMW, quasi pronto lo scooter elettrico CE 04: un primo sguardo al possibile design finale #digilosofia… -