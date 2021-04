Processo Astori, chiesto un anno e sei mesi per l’ex medico della Fiorentina (Di venerdì 2 aprile 2021) Arrivano aggiornamenti dal Palazzo di Giustizia di Firenze in cui si stanno tenendo in questo momento i dibattimenti intorno alla sentenza di primo grado attesa nei confronti del professor Giorgio Galanti a causa della morte di Davide Astori il 4 marzo 2018. Secondo quanto riporta FirenzeViola.it, infatti, è arrivata la richiesta del pubblico ministero, che chiede una condanna ad un anno e 6 mesi per omicidio colposo nei confronti dell’ex medico di riferimento per la Fiorentina, unico imputato del Processo. Foto: sito Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 aprile 2021) Arrivano aggiornamenti dal Palazzo di Giustizia di Firenze in cui si sttenendo in questo momento i dibattimenti intorno alla sentenza di primo grado attesa nei confronti del professor Giorgio Galanti a causamorte di Davideil 4 marzo 2018. Secondo quanto riporta FirenzeViola.it, infatti, è arrivata la richiesta del pubblico ministero, che chiede una condanna ad une 6per omicidio colposo nei confronti deldi riferimento per la, unico imputato del. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

infoitsport : Processo Astori, Francesca Fioretti in tribunale. Ma oggi niente sentenza - infoitsport : Processo Astori: Francesca Fioretti a Firenze per l'udienza - Pall_Gonfiato : Punto di svolta nel processo sulla morte di #Astori - TgrRaiToscana : 1 anno e 6 mesi per omicidio colposo. L'ex direttore della medicina sportiva di Careggi Giorgio Galanti non avrebbe… - tuttoatalanta : Processo Astori, il pm ha chiesto un anno e 6 mesi per l'ex medico della Fiorentina Galanti -