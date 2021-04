Advertising

Affaritaliani : Ponte Stretto, Rotta (Pd): solo se è utile e necessario - TfnWeb : Nel Meridione c’è sempre un gran ponte (sullo Stretto) da realizzare - concentrazione : Il re delle scommesse, la #mafia di Mazara ed il ponte sullo Stretto - KateBul : Min delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini: NO AL PONTE SULLO STRETTO. SI ALLE VIE DE… - CicRosina : @Morpi9 magari ci scappa pure il ponte sullo stretto -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Stretto

Agenzia ANSA

La Relazione sul Pnrr approvata dal Parlamento contiene un passaggio sulsullodi Messina dove si invita il Governo a valutare "rispetto agli scenari (o tunnel), se e quali opere e interventi possano essere realizzati alle condizioni previste dal Pnrr". ...Ilsullorispetta i criteri antisismici: il risultato di uno studio condotto su oltre 200 sondaggi sul terreno e 11.642 km di perforazioni Ilsullocontinua ad incassare ...Roma, 2 apr. (askanews) - La Relazione sul Pnrr approvata dal Parlamento contiene un passaggio sul Ponte sullo Stretto di Messina dove si invita il Governo a valutare "rispetto agli scenari (ponte o t ...Collega le due strade consolari, Prenestina e Tiburtina, è frequentata ogni giorno da migliaia di pendolari e da residenti per raggiungere le zone circostanti. Non solo in auto, via di Portonaccio è ...