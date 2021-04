Nicola 'in gara secca può succedere di tutto' (Di venerdì 2 aprile 2021) "Abbiamo voglia di scendere in campo, il derby è una gara che trasmette elettricità: la classifica parla di valori diversi tra le due squadre, ma in gara secca può succedere di tutto". Così il tecnico ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021) "Abbiamo voglia di scendere in campo, il derby è unache trasmette elettricità: la classifica parla di valori diversi tra le due squadre, ma inpuòdi". Così il tecnico ...

Advertising

pccpla : RT @TUTTOJUVE_COM: QUI TORINO - Nicola: 'Il derby trasmette elettricità, in gara secca può succedere di tutto. Sul momento della Juve...' h… - CinqueNews : Nicola: «In una gara secca può succedere di tutto» - Ansa_Piemonte : Nicola 'in gara secca può succedere di tutto'. 'Nkoulou sarà convocato, anche se non potrà giocare' #ANSA - TUTTOJUVE_COM : QUI TORINO - Nicola: 'Il derby trasmette elettricità, in gara secca può succedere di tutto. Sul momento della Juve.… - MCalcioNews : Torino, Nicola: 'Non vi dico cosa dirò ai miei ragazzi. Derby gara che trasmette elettricità'… -