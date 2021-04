MYSS KETA pubblica a sorpresa il lato B di “Il cielo non è un limite” (Di venerdì 2 aprile 2021) Esce oggi venerdì 2 aprile IL cielo NON È UN limite – lato B, un dittico musicale onirico e infernale con cui MYSS KETA completa la riflessione ballardiana aperta nel precedente EP. Due tracce nuove, MIRIAM e FREESTYLE L02E. Due incursioni inaspettate e fulminee in una twilight zone sonora, fra dark wave e rumorismo elettronico, dove l’azzurro del cielo lascia il posto all’oscurità della notte. Se ne “IL cielo NON È UN limite” MYSS KETA interrogava il mondo e i suoi spazi fisico-temporali dalla cornice di una vetrata all’ultimo piano di un grattacielo, nel lato B la ritroviamo esattamente dove l’avevamo lasciata, ma al calare delle tenebre. Dentro “IL cielo NON ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Esce oggi venerdì 2 aprile ILNON È UNB, un dittico musicale onirico e infernale con cuicompleta la riflessione ballardiana aperta nel precedente EP. Due tracce nuove, MIRIAM e FREESTYLE L02E. Due incursioni inaspettate e fulminee in una twilight zone sonora, fra dark wave e rumorismo elettronico, dove l’azzurro dellascia il posto all’oscurità della notte. Se ne “ILNON È UNinterrogava il mondo e i suoi spazi fisico-temporali dalla cornice di una vetrata all’ultimo piano di un gratta, nelB la ritroviamo esattamente dove l’avevamo lasciata, ma al calare delle tenebre. Dentro “ILNON ...

