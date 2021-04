Multe per violazione norme anti-Covid: ecco come e quando fare ricorso per annullarle (Di venerdì 2 aprile 2021) come per qualsiasi tipo di sanzione amministrativa, anche le Multe per aver violato le misure anti-Covid possono essere contestate. Qualora una persona dovesse ritenere di esser stata fermata e sanzionata dalle Forze dell’Ordine per motivi ritenuti non validi o infondati, può richiedere il ricorso entro 30 giorni dalla data di contestazione dell’infrazione o di notificazione, chiedendo l’annullamento del verbale e l’estinzione della sanzione amministrativa pecuniaria. È tuttavia da tenere presente che qualora il ricorso dovesse venire respinto, il prezzo della multa da pagare raddoppierebbe. come fare ricorso Se si è ricevuta una multa per mancato rispetto delle norme ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 aprile 2021)per qualsiasi tipo di sanzione amministrativa, anche leper aver violato le misurepossono essere contestate. Qualora una persona dovesse ritenere di esser stata fermata e sanzionata dalle Forze dell’Ordine per motivi ritenuti non validi o infondati, può richiedere ilentro 30 giorni dalla data di contestazione dell’infrazione o di notificazione, chiedendo l’annullamento del verbale e l’estinzione della sanzione amministrativa pecuniaria. È tuttavia da tenere presente che qualora ildovesse venire respinto, il prezzo della multa da pagare raddoppierebbe.Se si è ricevuta una multa per mancato rispetto delle...

