MotoGP | GP Doha 2021 Dominio Ducati nella FP2 con Miller davanti a Bagnaia e Zarco In difficoltà Valentino Rossi | 14°

(Di venerdì 2 aprile 2021) A Losail il venerdì del Gran Premio didiè ufficialmente andato in archivio. In tal senso, la seconda sessione di prove libere dovrebbe essere determinante nell’ottica delle qualifiche. Infatti la FP2 ha verosimilmente stabilito in maniera pressoché definitiva i dieci piloti qualificati direttamente alla Q2, essendo l’unico dei primi tre turni di prove libere a disputarsi in notturna.FP3 di domani pomeriggio sarà quindi complicatissimo, per non dire impossibile, scardinare le attuali gerarchie, in quanto la pista illuminata dal Sole è generalmente più lenta di quanto non lo sia dopo il tramonto. Dopo una sessione spettacolare, il miglior tempo è stato fatto segnare da Jack, che ha fermato i cronometri sull’1’53”145, proponendosi come il grande favorito per realizzare la pole position ...