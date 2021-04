L’Equipe: Marsiglia, Milik pensa già all’addio (Di venerdì 2 aprile 2021) Il quotidiano francese parla della situazione dell’Olympique Marsiglia. In ottica futura il club potrebbe stravolgere la rosa. Si parla soprattutto di Milik, l’attaccante polacco ex Napoli starebbe pensando già di andare via dopo il suo approdo in Francia a gennaio. Secondo L’Equipe, al contrario di Milik, Thauvin potrebbe restare rinnovando il proprio contratto. Foto: Twitter ufficiale Marsiglia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 aprile 2021) Il quotidiano francese parla della situazione dell’Olympique. In ottica futura il club potrebbe stravolgere la rosa. Si parla soprattutto di, l’attaccante polacco ex Napoli starebbendo già di andare via dopo il suo approdo in Francia a gennaio. Secondo, al contrario di, Thauvin potrebbe restare rinnovando il proprio contratto. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

