Ladri in azione tra Cercola e San Giorgio, due furti sventati dagli uomini della Union Security

Due furti tentati nella stessa notte a pochi chilometri di distanza. Il primo al bar L'Oasi a San Giorgio a Cremano; l'altro poco dopo nel centro scommesse Mistral a Cercola. Ad intervenire una pattuglia della Union Security che nel primo caso è riuscita a mettere in fuga i malviventi.

