La vita ' a metà' delle donne con l' endometriosi

Leggi su agi

(Di venerdì 2 aprile 2021) AGI - "È come sentirsi rotta, vivi al 50 per cento". Laura Maninchedda, 36 anni, di Sassari, fa parte di quel 10-15% diitaliane in età riproduttive affette da, una malattia invalidante cronica, caratterizzata dalla presenza, anche all'esterno dell'utero, della mucosa che di norma riveste la cavità interna dell'organo. "Ho dolori da quando ero giovanissima", ricorda Elena Crobu, 38 anni, sassarese, con una diagnosi al quarto stadio. "Dolori che in fase acuta non consentono di stare seduta, che mi costringono a mangiare con le gambe distese e a non riuscire a lavorare stando seduta alla scrivania". Sia Laura che Elena - raccontano all'AGI, che le ha sentite in occasione della recente Giornata mondiale dell'- hanno ricevuto una diagnosi dopo anni di disturbi, nottate in pronto soccorso, settimane ...