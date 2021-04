In Liguria parte la caccia ai furbetti che saltano la fila: verifiche sulle liste dei vaccinati (Di venerdì 2 aprile 2021) I Nas aprono un’inchiesta per individuare chi nella regione ha avuto il siero prima del tempo. Nel mirino chi ha mentito per passare per fragile o per una delle categorie prioritarie Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 2 aprile 2021) I Nas aprono un’inchiesta per individuare chi nella regione ha avuto il siero prima del tempo. Nel mirino chi ha mentito per passare per fragile o per una delle categorie prioritarie

Advertising

alessan_t13 : RT @92Fisico: Diffusione delle varianti nelle regioni, Dati @istsupsan Ovunque dominante la variante inglese La Brasiliana spicca in part… - 1Marzia2 : @Valenti63339244 Hai ragione a trovarlo ... molte delle mie cose sono negli scatoloni, molte altre alle Maldive, al… - LeveHome : @myrtamerlino In verità vi dico che anche in questo caso manca un po' di sana informazione. nella parte di Liguria… - topomatto63 : RT @AlexEP1968: Il #tg3 #Liguria si è finalmente accorto che più di 8000 invalidi, ultrafragili e anziani stanno ancora aspettando la vacci… - flottero : RT @AlexEP1968: Il #tg3 #Liguria si è finalmente accorto che più di 8000 invalidi, ultrafragili e anziani stanno ancora aspettando la vacci… -