Giulia De Lellis torna in tv e spiega il suo successo: “Il mio talento è uno” (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo aver fatto parlare di sé per la nuova lovestory avviata con Carlo Gussalli Beretta, Giulia De Lellis è tornata al centro dell’attenzione mediatica per il suo ritorno in tv registrato al Maurizio Costanzo Show. L’occasione del ritorno televisivo dell’influencer è stata, infatti, la seconda puntata dell’edizione in corso dello show condotto dal consorte di Maria De Filippi, in cui Giulietta è stata chiamata a parlare dei trucchi e i segreti del suo successo, raggiunto come webstar dopo aver conquistato il pubblico tv corteggiando Andrea Damante a Uomini e donne. Nell’intervento Giulietta ha, poi, avuto modo di confrontarsi con lo storico nemico nel web, Tommaso Zorzi, dividendo così l’opinione del pubblico. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è accaduto durante il ritorno tv della mora ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo aver fatto parlare di sé per la nuova lovestory avviata con Carlo Gussalli Beretta,Deta al centro dell’attenzione mediatica per il suo ritorno in tv registrato al Maurizio Costanzo Show. L’occasione del ritorno televisivo dell’influencer è stata, infatti, la seconda puntata dell’edizione in corso dello show condotto dal consorte di Maria De Filippi, in cui Giulietta è stata chiamata a parlare dei trucchi e i segreti del suo, raggiunto come webstar dopo aver conquistato il pubblico tv corteggiando Andrea Damante a Uomini e donne. Nell’intervento Giulietta ha, poi, avuto modo di confrontarsi con lo storico nemico nel web, Tommaso Zorzi, dividendo così l’opinione del pubblico. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è accaduto durante il ritorno tv della mora ...

martxdarxk : RT @rxncore: in un mondo social in cui Giulia De Lellis parla di fiorellini e cagatine varie ben venga Chiara Ferragni che usa il potere me… - moonlight_niall : RT @rxncore: in un mondo social in cui Giulia De Lellis parla di fiorellini e cagatine varie ben venga Chiara Ferragni che usa il potere me… - selishardliquor : RT @rxncore: in un mondo social in cui Giulia De Lellis parla di fiorellini e cagatine varie ben venga Chiara Ferragni che usa il potere me… - notletiziat : RT @DSoulflawless: Se non apprezzate Chiara Ferragni che capisce la sua posizione e si espone, sfruttandola, per cercare di cambiare le cos… - DSoulflawless : Se non apprezzate Chiara Ferragni che capisce la sua posizione e si espone, sfruttandola, per cercare di cambiare l… -