Fine vita, le sentenze della Corte costituzionale non arrivano ad Ancona (Di venerdì 2 aprile 2021) Mentre in Europa e nel mondo, nonostante l’emergenza sanitaria in corso, i legislatori continuano a discutere e approvare leggi sull’eutanasia, in Italia si continuano a trascurare le urgenze dei malati e di tutti coloro che continuano a soffrire e a vedere i propri diritti calpestati. E in attesa di una legge che regolamenti nel nostro Paese le scelte di Fine vita, ora anche le ASL e i Tribunali sembrano ignorare diritti già acquisiti nel nostro ordinamento. E la storia di Mario ne è la dimostrazione. Mario (nome di fantasia) ha 43 anni, dieci anni fa ha avuto un incidente che gli provocato la frattura della colonna vertebrale con la conseguente lesione del midollo spinale, rendendolo tetraplegico, immobilizzato a letto, in maniera irreversibile. Ha provato tutte le strade possibili per recuperare anche solo una piccola parte ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 aprile 2021) Mentre in Europa e nel mondo, nonostante l’emergenza sanitaria in corso, i legislatori continuano a discutere e approvare leggi sull’eutanasia, in Italia si continuano a trascurare le urgenze dei malati e di tutti coloro che continuano a soffrire e a vedere i propri diritti calpestati. E in attesa di una legge che regolamenti nel nostro Paese le scelte di, ora anche le ASL e i Tribunali sembrano ignorare diritti già acquisiti nel nostro ordinamento. E la storia di Mario ne è la dimostrazione. Mario (nome di fantasia) ha 43 anni, dieci anni fa ha avuto un incidente che gli provocato la fratturacolonna vertebrale con la conseguente lesione del midollo spinale, rendendolo tetraplegico, immobilizzato a letto, in maniera irreversibile. Ha provato tutte le strade possibili per recuperare anche solo una piccola parte ...

Advertising

JoseCarlosRRuiz : Sorvolano #Italia e andranno oltre, palloni portatori di vita, con la rivendicazione unitaria della… - RollingStoneita : Piccolo omaggio a un artista che nell'epoca degli ascolti veloci e distratti fa dischi come 'E vissero feriti e con… - HuffPostItalia : Fine vita, le sentenze della Corte costituzionale non arrivano ad Ancona - ff0rt : Le centrali eoliche arrivate a fine vita sono riciclabili? In teoria sì ma non è così facile. Le pale, ad esempio,… - tsmellony : RT @Blowjoint: Mancano ancora fine vita, fecondazione assistita e ius soli. E pieno rispetto della legge sull'aborto. #SpiniNelFianco -