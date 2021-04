F1, Red Bull: nei prossimi GP si userà un motore con maggior disponibilità di potenza? (Di venerdì 2 aprile 2021) La delusione è ancora cocente all’interno della scuderia Red Bull. Il secondo posto di Max Verstappen nell’appuntamento d’esordio del Mondiale 2021 di F1, sul circuito di Sakhir, ha lasciato non poche scorie nella scuderia diretta in pista da Christian Horner. Ma il passato è passato e ora per il team austriaco è arrivato il momento di voltare pagina e guardare al prossimo appuntamento in calendario, quello di Imola, dove l’avversario da battere sarà ancora Lewis Hamilton e la sua Mercedes. Come riuscire a provare a mettere ulteriormente in difficoltà i campioni del mondo? Analizzando i dati a disposizione e provando a essere ancor più aggressivi, con lo “sgancio” di qualche cavallo in più per quanto riguarda il motore: “Rivedremo tutto – ha dichiarato il direttore tecnico di Honda F1 Toyoharu Tanabe a motorsport.com – e prenderemo in considerazione i ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) La delusione è ancora cocente all’interno della scuderia Red. Il secondo posto di Max Verstappen nell’appuntamento d’esordio del Mondiale 2021 di F1, sul circuito di Sakhir, ha lasciato non poche scorie nella scuderia diretta in pista da Christian Horner. Ma il passato è passato e ora per il team austriaco è arrivato il momento di voltare pagina e guardare al prossimo appuntamento in calendario, quello di Imola, dove l’avversario da battere sarà ancora Lewis Hamilton e la sua Mercedes. Come riuscire a provare a mettere ulteriormente in difficoltà i campioni del mondo? Analizzando i dati a disposizione e provando a essere ancor più aggressivi, con lo “sgancio” di qualche cavallo in più per quanto riguarda il: “Rivedremo tutto – ha dichiarato il direttore tecnico di Honda F1 Toyoharu Tanabe a motorsport.com – e prenderemo in considerazione i ...

