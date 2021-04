Eason Chan e la rottura con Adidas

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 2 aprile 2021)è coinvolto in una vicenda dove musica, mondo della moda, economia e politica si intrecciano. L’artista potrebbe essere tenuto a risarcire una ingente somma di denaro. Chi è, nato nel 1974 a Hong Kong, è cantante e attore. A 12 anni si trasferì a studiare in Inghilterra, dove rimase fino alla laurea in architettura alla Kingston University. Nel contempo si formò presso la Royal Academy of Music, dove ottenne il livello di certificazione vocale più alto nell’orchestra. Nel 1995tornò a Hong Kong e vinse la competizione New Talent Singing Awards. Da allora ha interpretato molte canzoni in Cantonese ed anche in Cinese Mandarino. Ha diffuso la propria fama nel Mainland China, a Taiwan ed in Giappone. Ha ...