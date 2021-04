Crotone | Cosmi | ' Napoli? Al completo è quasi imbattibile'

(Di venerdì 2 aprile 2021)- " Nell'ultimo periodo ilha ricomposto la sua rosa. I loro problemi nascevano da un lungo periodo in cui Gattuso non ha avuto a disposizione tanti elementi, con grandi difficoltà in ...

Così Serse, tecnico del, alla vigilia della difficile trasferta del Maradona. " Di loro temo la rosa al completo e non so cosa possono temere loro del, ma dico semplicemente ...LE SCELTE DISpazio al 3 - 4 - 1 - 2 per gli squali nelle probabili formazioni di Napoli e, con Misterche dovrebbe ancora puntare molto sulla coppia d'attacco formata da Simy e ...Serse Cosmi sa che domani allo stadio "Maradona" di Napoli non ci potranno essere distrazioni per il Crotone per uscire con un risultato utile. I rossoblù si apprestano alla sfida, forti del recupero ...CROTONE – I dubbi in difesa e il recupero di Ounas. Il Crotone è pronto a sfidare il Napoli alla ripresa, Cosmi al momento ha provato Djidji, Golemic e Luperto dietro, con Magallan e Cuomo che ...