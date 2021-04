“Con tanto dolore”. Lutto per Cristiano Malgioglio: “È una perdita grave” (Di venerdì 2 aprile 2021) Paroliere, cantante, personaggio di spettacolo ed essere umano. Cristiano Malgioglio ha fatto delle sue sfumature caratteriali una cifra stilistica. Di recente la sua chioma lucente si è tinta di oscurità, a causa di un Lutto. A scatenare il dolore del cantante è stata la morte del suo caro amico e collega Patrick Juvet. Assieme a lui piange il mondo della disco music, del quale Juvet era uno dei maggiori espositori, dei territori francofoni. Patrick è stato trovato esanime nel suo appartamento spagnolo di Barcellona. L’artista autore di celeberrimi successi come I love America e Lady night è scomparso all’età di 70 anni. A confermare la morte di Patrick Juvet è stato il suo agente. Il manager ha anche comunicato di aver richiesto l’autopsia per eventuali chiarimenti sconosciuti circa le cause effettive del ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 2 aprile 2021) Paroliere, cantante, personaggio di spettacolo ed essere umano.ha fatto delle sue sfumature caratteriali una cifra stilistica. Di recente la sua chioma lucente si è tinta di oscurità, a causa di un. A scatenare ildel cantante è stata la morte del suo caro amico e collega Patrick Juvet. Assieme a lui piange il mondo della disco music, del quale Juvet era uno dei maggiori espositori, dei territori francofoni. Patrick è stato trovato esanime nel suo appartamento spagnolo di Barcellona. L’artista autore di celeberrimi successi come I love America e Lady night è scomparso all’età di 70 anni. A confermare la morte di Patrick Juvet è stato il suo agente. Il manager ha anche comunicato di aver richiesto l’autopsia per eventuali chiarimenti sconosciuti circa le cause effettive del ...

