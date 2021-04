Come Scegliere una Porta Blindata (Di venerdì 2 aprile 2021) Secondo i dati Ista più recenti, aumenta il numero degli italiani che teme di essere vittima di furti nella propria abitazione e che quindi vorrebbe avere sempre più elementi per sentirsi maggiormente al sicuro. Bisogna comprendere questi stati d’animo, in quanto il bisogno di sicurezza rappresenta a livello psicologico un bisogno fondamentale, impossibile da ignorare per le persone. Ciò si traduce in una maggiore imPortanza dei dispositivi di sicurezza e del mercato di finestre e porte blindate. Proprio nel mercato, esistono un’infinita di soluzioni per queste esigenze, valide per ogni contesto residenziale, dalla campagna alle zone più centrali delle città. L’imPortanza della classe antieffrazione per una Porta Blindata La classe antieffrazione rappresenta il livello di resistenza all’intervento dei ladri ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Secondo i dati Ista più recenti, aumenta il numero degli italiani che teme di essere vittima di furti nella propria abitazione e che quindi vorrebbe avere sempre più elementi per sentirsi maggiormente al sicuro. Bisogna comprendere questi stati d’animo, in quanto il bisogno di sicurezza rappresenta a livello psicologico un bisogno fondamentale, impossibile da ignorare per le persone. Ciò si traduce in una maggiore imnza dei dispositivi di sicurezza e del mercato di finestre e porte blindate. Proprio nel mercato, esistono un’infinita di soluzioni per queste esigenze, valide per ogni contesto residenziale, dalla campagna alle zone più centrali delle città. L’imnza della classe antieffrazione per unaLa classe antieffrazione rappresenta il livello di resistenza all’intervento dei ladri ...

