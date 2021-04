Canoa velocità | a Milano test per gli azzurri in vista dei primi appuntamenti internazionali

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 aprile 2021) Si sono disputati avalutativi per glidella, utili per la direzione tecnica per definire la composizione della Nazionale indei. Domani, intanto, si disputeranno i Campionati Italiani di fondo, sulla distanza dei 5000 metri. Nei 200 metri nel K1 maschile Manfredi Rizza vince in 34.71, battendo Andrea Domenico Di Liberto, secondo in 34.84, e Flavio Spurio, terzo in 34.86. Successo nel K1 femminile per Francesca Genzo in 41.14, precedendo Irene Bellan, seconda col crono di 41.63, e Susanna Cicali, terza in 42.10. Nel C1 femminile affermazione di Claudia Fabiola Benvegnù in 53.08, poi Jessica Schiff e Marta Zanotti. Sulla distanza dei 500 ...