Brooklyn Nets: scocca l’ora di Kevin Durant (Di venerdì 2 aprile 2021) Malgrano stiano dominando la West Conference con unrecord di 33-15, i Brooklyn Nets hanno dovuto fare a meno di una stella come Kevin Durant che, però, stando a quanto filtra , sta per ritornare a disposizione dopo ben cinque settimane di assenza. Con lui, Harden e Irving la franchigia newyorkese p fa davvero paura. Kevin Durant: arma in più per i Brooklyn Nets? Il suo rientro consentirà ai Brooklyn Nets di puntare decisamente alla conquista del titolo. Tra l’altro, nelle 19 partite disputate in stagione, ha mantenuto medie di 29 punti, 7.3 rimbalzi e 5.3 assist. Il giocatore ha dichiarato di sentirsi piuttosto bene e non vede l’ora di tornare subito a giocare., forse già dalla prossima gara ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 2 aprile 2021) Malgrano stiano dominando la West Conference con unrecord di 33-15, ihanno dovuto fare a meno di una stella comeche, però, stando a quanto filtra , sta per ritornare a disposizione dopo ben cinque settimane di assenza. Con lui, Harden e Irving la franchigia newyorkese p fa davvero paura.: arma in più per i? Il suo rientro consentirà aidi puntare decisamente alla conquista del titolo. Tra l’altro, nelle 19 partite disputate in stagione, ha mantenuto medie di 29 punti, 7.3 rimbalzi e 5.3 assist. Il giocatore ha dichiarato di sentirsi piuttosto bene e non vededi tornare subito a giocare., forse già dalla prossima gara ...

Eurosport_IT : 16 punti+12 rimbalzi per il Gallinari ?? I Brooklyn Nets mettono al tappeto i Charlotte Hornets ?? Non basta Curry ai… - Gazzetta_NBA : #Nba: #Aldridge, buona la prima. Brooklyn continua a vincere #Nets #Hornets - SportandoIT : I Brooklyn Nets restano in vetta alla Eastern: contro Charlotte buon esordio di Aldridge - dchinellato : I Nets sono i nuovi mostri. E l'#NBA ritrova la sua coppia più divertente Tutto quello che c'è da sapere... in 24… - PabloRR66 : RT @beairball: L’ultima volta che i Nets sono stati primi da soli nella EC: - Jordan giocava le sue ultime partite in carriera - LeBron st… -