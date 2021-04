Bologna-Inter | Conte | “Adesso non bisogna fermarsi”

(Di venerdì 2 aprile 2021), Antonioin conferenza stampa: “Continuiamo a lavorare sui difetti e sui pregi”. APPIANO GENTILE (COMO) – Vigilia diper Antonio. Il tecnico nerazzurro in conferenza stampa ha presentato la trasferta in Emilia Romagna, sfida in programma alle 20.45 di sabato 3 aprile., la conferenza stampa di AntonioL’riparte dopo una lunga sosta e settimane condizionate dal Covid-19. “Difficile fare delle considerazioni in questo momento – il commento di Antonio, riportato da tuttomercatoweb.com – il coronavirus ci sta massacrando ormai da più di un anno, il mondo del calcio ha deciso di conviverci, come la vita quotidiana. Speriamo si ...

APPIANO GENTILE - Le pressioni ci sono ma Antonio Conte vuole evitare di farle arrivare all'interno del suo gruppo. La capolistatornerà in campo domani per sfidare ilal 'Dall'Arà, certamente una gara complicata che arriva subito dopo la sosta per le nazionali e gli annessi problemi legati al Covid: 'Ci aspettano ...In vista di, il tecnico nerazzurro Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa. Per lo scudetto , Conte ha la ricetta: 'La ripresa è sempre insidiosa, abbiamo avuto poco tempo ma ci stiamo ...Le parole del tecnico interista prima del match contro il Bologna: “Il Covid ci sta massacrando, è da un anno che ci conviviamo” L’Inter scenderà in campo sabato 3 aprile alle 20:45 nel posticipo ...Per l’Inter è finalmente giunto il momento di tornare in campo: dopo una lunga pausa la formazione di Antonio Conte sarà di scena domani sera allo stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna. Anche la ...