Amici 20: una concorrente molto discussa ha partecipato a Miss Mondo (Di venerdì 2 aprile 2021) Amici 20 vanta tra i suoi protagonisti, uno dei più discussi tra l’altro, qualcuno che ha preso parte alla gara di bellezza Miss Mondo. Amici 20, rispetto alle ultime edizioni andate in onda, ha deciso scosso gli animi del pubblico del piccolo schermo, che mai come quest’anno ha deciso di seguirlo con una certa passione. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 2 aprile 2021)20 vanta tra i suoi protagonisti, uno dei più discussi tra l’altro, qualcuno che ha preso parte alla gara di bellezza20, rispetto alle ultime edizioni andate in onda, ha deciso scosso gli animi del pubblico del piccolo schermo, che mai come quest’anno ha deciso di seguirlo con una certa passione. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

RaiRadio2 : Da Rocky all’Uomo Ragno passando per il coniglietto pasquale, amici americani siamo sempre con voi. Chi ritwitta a… - teatrolafenice : ?? «Colui che cerca con curiosità scopre che questo di per sé è una meraviglia» (Maurits Escher). Buongiorno, amici… - rtl1025 : ?? Fino al 30 aprile nelle zone rosse non sarà consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in… - Giovann36202660 : RT @fravella74: I miei genitori quando si sono sposati non avevano una lira. Sono stati aiutati da una coppia di amici. Hanno vissuto qualc… - vlntngrll : RT @distanzaglobale: Una tipica foto fatta dai paparazzi ai #sangiulia alla fine di amici #amici20 #amemici20 -