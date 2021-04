Alex Schwazer, l’Agenzia antidoping insiste: “Non tornerà a marciare. Dal Tribunale di Bolzano ordinanza diffamatoria” (Di venerdì 2 aprile 2021) Il Tribunale di Bolzano ha stabilito che Alex Schwazer non si è dopato nel 2016, ma per la Wada, l’Agenzia mondiale antidoping, nulla cambia: “Schwazer tornerà a marciare? Mi sembra che la Federatletica l’abbia escluso. La sentenza del Tas è definitiva, noi non ci faremo intimidire“, ha detto Olivier Niggli, il direttore generale dell’Agenzia, intervistato dal Corriere della Sera. Il gip Walter Pelino nel suo decreto di archiviazione ha sottolineato i comportamenti tenuti da Wada e Iaaf, confermando alcuni dei sospetti che vanno verso la tesi del complotto ordito allo scopo “di ottenere la squalifica e il discredito” di Schwazer, “come pure del suo allenatore Sandro Donati“. Niggli però ha ribadito la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Ildiha stabilito chenon si è dopato nel 2016, ma per la Wada,mondiale, nulla cambia: “? Mi sembra che la Federatletica l’abbia escluso. La sentenza del Tas è definitiva, noi non ci faremo intimidire“, ha detto Olivier Niggli, il direttore generale del, intervistato dal Corriere della Sera. Il gip Walter Pelino nel suo decreto di archiviazione ha sottolineato i comportamenti tenuti da Wada e Iaaf, confermando alcuni dei sospetti che vanno verso la tesi del complotto ordito allo scopo “di ottenere la squalifica e il discredito” di, “come pure del suo allenatore Sandro Donati“. Niggli però ha ribadito la ...

Corriere : Schwazer, la Wada: «La tesi del complotto è assurda, Alex non tornerà a marciare» - redazioneiene : Aiutiamo Alex Schwazer a marciare alle Olimpiadi? Noi con @a_monteleone vi raccontiamo perché è convinto di essere… - Andrescamp89 : @PaoloCond Lo slalom speciale di Giorgio Rocca a Torino 2006. Aggiungo in anteprima la gara di Alex Schwazer a Tokyo 2021... - generacomplotti : RT @OperaFisista: Schwazer, la Wada replica al giudice di Bolzano: «La tesi del complotto non ha prove, Alex non tornerà a marciare» https:… - OperaFisista : Schwazer, la Wada replica al giudice di Bolzano: «La tesi del complotto non ha prove, Alex non tornerà a marciare» -