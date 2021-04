Aldridge: che esordio con i Brooklyn Nets! (Di venerdì 2 aprile 2021) Debutto positivo per LaMarcus Aldridge con la maglia dei Nets. L’ex Spurs, tornato in campo un mese dopo la sua ultima apparizione, ha avuto ottimi riscontri. Il suo score parla di trenta minuti giocati, 11 punti, 9 rimbalzi, 6 assist, due palle rubate e una stoppata. Cosa ha detto Aldridge? Queste le dichiarazioni di Aldridge all’emittente Yes Network:”Mi sento molto bene, mi sto prendendo il tempo necessario. Questi ragazzi muovono benissimo il pallone e giocano davvero bene anche off -the ball. È stato semplice per me, mi sono divertito. Dopo il primo libero segnato tutti mi hanno esultato, come una famiglia. Devo ritagliarmi i miei spazi, aprire il campo ed essere aggressivo sui cambi. Stasera c’è stato un equilibrio perfetto dentro e fuori. Mi hanno raddoppiato e io ho sempre seguito l’uomo libero. Mi aspettavo di essere ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 2 aprile 2021) Debutto positivo per LaMarcuscon la maglia dei Nets. L’ex Spurs, tornato in campo un mese dopo la sua ultima apparizione, ha avuto ottimi riscontri. Il suo score parla di trenta minuti giocati, 11 punti, 9 rimbalzi, 6 assist, due palle rubate e una stoppata. Cosa ha detto? Queste le dichiarazioni diall’emittente Yes Network:”Mi sento molto bene, mi sto prendendo il tempo necessario. Questi ragazzi muovono benissimo il pallone e giocano davvero bene anche off -the ball. È stato semplice per me, mi sono divertito. Dopo il primo libero segnato tutti mi hanno esultato, come una famiglia. Devo ritagliarmi i miei spazi, aprire il campo ed essere aggressivo sui cambi. Stasera c’è stato un equilibrio perfetto dentro e fuori. Mi hanno raddoppiato e io ho sempre seguito l’uomo libero. Mi aspettavo di essere ...

