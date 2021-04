Young Sheldon rinnovata fino al 2024 (Di giovedì 1 aprile 2021) Young Sheldon avrà una quinta, una sesta e una settima stagione. La rete americana CBS annuncia il rinnovo fino al 2024 per la sit-com. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di giovedì 1 aprile 2021)avrà una quinta, una sesta e una settima stagione. La rete americana CBS annuncia il rinnovoalper la sit-com. Tvserial.it.

