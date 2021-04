Walter Biot, chi è l’ufficiale arrestato per spionaggio (Di giovedì 1 aprile 2021) L’incarico di Walter Biot era al terzo reparto dello Stato maggiore della Difesa, ufficio Politica militare e pianificazione. Ufficio al quale spetta il compito di formare direttive politiche in tema di sicurezza e difesa e di tradurle poi in direttive tecnico-militari. Altro incarico quello di gestire le relazioni internazionali riconducibili al capo di Stato maggiore della Difesa e di elaborare le linee d’azione in materia di distensione e disarmo, fornendo inoltre consulenza nelle trattative internazionali di interesse militare. Walter Biot, 56 anni, dopo aver affrontato la carriera militare in Marina era finalmente divenuto sottufficiale. Da li il passaggio tra gli ufficiali, come addetto alle operazioni aeree nelle loro varie forme. Intorno al 2008 è passato allo Stato maggiore della Marina militare, presso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) L’incarico diera al terzo reparto dello Stato maggiore della Difesa, ufficio Politica militare e pianificazione. Ufficio al quale spetta il compito di formare direttive politiche in tema di sicurezza e difesa e di tradurle poi in direttive tecnico-militari. Altro incarico quello di gestire le relazioni internazionali riconducibili al capo di Stato maggiore della Difesa e di elaborare le linee d’azione in materia di distensione e disarmo, fornendo inoltre consulenza nelle trattative internazionali di interesse militare., 56 anni, dopo aver affrontato la carriera militare in Marina era finalmente divenuto sottufficiale. Da li il passaggio tra gli ufficiali, come addetto alle operazioni aeree nelle loro varie forme. Intorno al 2008 è passato allo Stato maggiore della Marina militare, presso ...

